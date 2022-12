Twee jaar cel voor hardrijder uit Sint-Niklaas die al 8 jaar zonder rijbewijs reed

Een autobestuurder uit Sint-Niklaas die al acht jaar rondreed zonder een rijbewijs moet twee jaar de cel in. Dat heeft de politierechtbank beslist. De man moest voor de rechter verschijnen omdat hij in juni in Sint-Pauwels geflitst werd met een snelheid van 128 kilometer per uur waar hij maar 50 mocht rijden.

Eerst verklaarde zijn vriendin dat zij achter het stuur zat maar na verhoor gaf de man toe dat hij het hij was geweest die de zware snelheidsovertreding had begaan. Meteen gaf hij ook toe dat hij al acht jaar zonder rijbewijs met de auto rijdt, en blijft rijden.

Naar eigen zeggen deed hij al meer dan twintig pogingen om te slagen voor zijn theoretisch examen maar het lukte hem nooit. Voor de politierechter was de maat vol. Hij veroordeelde de 32-jarige man tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar, een boete van 8.000 euro en een rijverbod van vijf jaar.