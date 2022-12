Haalt regering deadline van 31 december? Definitief akkoord met Engie over verlenging van twee kernreactoren is nog niet in zicht

Alleen was er nooit duidelijkheid wat dat bedrag precies inhield. Veel hing af van de manier waarop het langlevende radioactieve afval zou worden geborgen: zou dat een zogenaamde diepe geologische berging zijn, en waar dan precies? Onder de Boomse kleilagen, op een diepte van 200 meter, of toch maar 400 meter, of onder het Ardense schaliegesteente? Of niet in België, maar in het buitenland, zoals Finland of Zweden, bijvoorbeeld? En zou dat afval definitief worden geborgen of moest het terug kunnen worden bovengehaald om eventueel opnieuw te gebruiken in de toekomstige kernreactoren van de vierde generatie?

Voor eind 2022 wilde Engie duidelijkheid over het maximaal bedrag dat het moest ter beschikking houden, naar eigen zeggen om een duidelijk zicht te krijgen op de kosten. Maar sommige regeringsleden vreesden dat het een tactiek van Engie was om die bergingskosten te beperken en gedeeltelijk af te wentelen op de Belgische bevolking. Het tekent de sfeer van wantrouwen waarin de onderhandelingen plaatsvinden.