Vijf jaar gevangenis voor de ontvoering van Oostendse taxichauffeur

De taxichauffeur moest op 25 augustus vorig jaar mensen naar de luchthaven van Oostende brengen. Op de plaats van de afspraak werd hij opgewacht door drie onbekende mannen. Ze bedreigden hem met een mes en een bijl en sleurden hem in hun auto. De man werd twee dagen lang vastgehouden in een chalet op het natuurdomein Het Speelhof in Stekene.

Door het bekijken van camerabeelden en via telefonieonderzoek kregen de speurders de drie ontvoerders in het vizier. Twee dagen na de ontvoering reed de politie hun wagen klem in Wijchen bij Nijmegen in Nederland. De taxichauffeur lag gekneveld en geblinddoekt in de auto. Waarom hij ontvoerd werd, wist hij naar eigen zeggen niet.

De drie ontvoerders bleken bij een Deense straatbende te behoren. Ze verklaarden dat ze in Oostende hadden afgesproken met de taxichauffeur voor een levering drugs. De man had hen naar eigen zeggen bestolen, waarop ze hem ontvoerden om hun geld terug te krijgen.