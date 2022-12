Vluchtelingenorganisaties bezetten tijdlang ambtswoning van de premier

"We hebben het maximale gedaan. 2.000 plaatsen werden vrijgemaakt. We kunnen vandaag garanderen dat de mensen die buiten slapen een toevluchtsoord kunnen vinden", klonk het na afloop bij de premier. "Dat is niet waar, mensen slapen in kraakpanden", wierp Deswaef op.

De vluchtelingenorganisaties betreuren het gebrek aan actie van de Belgische Staat ondanks de talloze veroordelingen door zowel Belgische als Europese rechtsinstanties.