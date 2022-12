Jogger legt pakkend tafereel vast van verdronken vos in ijskoude jachthaven in Lier

Robby Brouwers trok zondagochtend de vrieskou in om te gaan joggen langs de Nete en het Netekanaal in Lier. Ter hoogte van de jachthaven spotte hij een vosje, drijvend in het ijskoude water. "Wellicht had het door de vrieskou alleen nog daar water gevonden om te drinken, is het in het water gevallen en er niet meer uitgeraakt", denkt Robby. "Er is een betonnen rand aan de oever en die is toch zo'n 30 centimeter hoog." Ook al vond hij het triest om te zien, toch leverde het een haast feeëriek beeld op. "Jammer genoeg eist de natuur ook zijn tol in deze koude dagen", schreef hij erbij op sociale media.