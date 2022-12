Vrijwilliger Natuurpunt uit Muizen vindt dode muurhagedis in zijn hoofdkussen

Het was toch eerst even schrikken voor Jonathan toen hij in hoofdkussen een dode muurhagedis vond. Het begon met een sterke geur in zijn slaapkamer in zijn woning in Muizen, bij Mechelen. In tegenstelling tot de meeste mensen wist Jonathan als vrijwilliger bij Natuurpunt wel dat er ook bij ons in Vlaanderen reptielen voorkomen. Zo probeert Natuurpunt Mechels Rivierenland de ringslang in het Mechels Broek wat te helpen met de aanleg van broeihopen, en is Muizen ook gekend voor zijn muurhagedissen.