De Warmste Week van start gegaan in Hasselt

Net omdat er zoveel volk verwacht wordt, is er ook een spreidingsplan opgemaakt: “We hebben eigenlijk twee ingangen, een ingang waar we alle bezoekers tellen en dan een leuke welkomstpoort. Tussen die twee zones heb je een bufferzone waar ook een groot actiedorp is en daarin ontvangen we eigenlijk iedereen die een actie heeft georganiseerd voor de Warmste Week. Daar willen we hen ook bedanken voor wat ze gedaan hebben en ze kunnen daar hun verhaal komen vertellen. Ze krijgen ook een video die ze dan kunnen delen op hun eigen sociale kanalen.”

“Het actiedorp maakt de zone nog net iets groter, waardoor we ook mensen kunnen toelaten om die capaciteit zoveel mogelijk te spreiden”, zegt Van De Gracht.