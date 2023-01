Tessenderlo zet door met ontwikkelen van nieuw woongebied Kolmenveld, ondanks protest van inwoners 

Govaerts benadrukt dat er ook positieve reacties komen van bewoners en dat de plannen aan veel mensen de kans biedt om midden in het centrum te gaan wonen. Ook de extra parkeergelegenheid zal het volgens hem voor veel mensen makkelijker maken zich te verplaatsen in het centrum. Tijdens de volgende gemeenteraad zullen de ingediende bezwaarschriften besproken worden. May Briers geeft de strijd in ieder geval niet op: "Wij zijn als actiecomité hiermee tot in Antwerpen geraakt en zelfs de Grootouders voor het Klimaat hebben ons gesteund. Net als Extinction Rebellion trouwens. We hebben alles en iedereen aangeschreven en we zijn langsgegaan bij omwonenden om hen warm te maken mee actie te voeren. En we blijven verder doen."