Werking voor tienerouders in Gent krijgt meer vragen: "Er is nood aan extra ondersteuning" 

De tienerouderwerking helpt een heel divers publiek. "We zien heel wat nationaliteiten en er zijn ook wel duidelijke culturele verschillen. Bij de ene gemeenschap is er een grote openheid en worden tienerzwangerschappen niet in vraag gesteld. Bij andere gemeenschappen is er meer schaamte, zeker als de vader niet in het vizier is. Er zijn ook erg precaire situaties van mensen zonder wettig verblijf. Zij leven onder de radar, de pasgeboren kinderen worden soms zelfs niet geregistreerd. We doen wat we kunnen."