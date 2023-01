Cast stelt musical voor in zwembad van Zaventem

De Sirene van Ensor is een tweejaarlijkse musical die de gemeente Zaventem op poten zet met een cast van 150 mensen. De inspiratie voor de musical vonden de makers bij schilder Ensor. Hij was naast schilder ook ontwerper van kostuums en decors, zegt schrijver Eva Bruyninckx: "Hij heeft ons als creatieve duizendpoot zo geïnspireerd dat we in onze pen gekropen zijn", vertelt ze aan Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. "We vertellen over zijn leven van begin tot einde." Een bijzonder en heftig verhaal, zegt ze.

De cast koos ervoor de musical voor te stellen in het zwembad van Zaventem. "We zochten iets met water, dus belandden we bij het zwembad", legt Eva uit. "De zee was Ensors muze." Een band met Zaventem had Ensor niet, "maar nu dus wel", lacht ze.