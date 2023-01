Zottegem gaat bijkomende snelheidsmetingen uitvoeren in deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove

Zottegem wil morgen al nieuwe snelheidsmetingen uitvoeren in de straat Ten Bosse in deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove. De meettoestellen waren eerder al ingezet in de straat, maar raakten defect. Ze zijn nu hersteld en er zullen bijkomende metingen gedaan worden om te controleren of de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur ook gerespecteerd wordt, zegt schepen Cynthia Van den Steen (N-VA).