97-jarige secretaresse van nazikamp krijgt voorwaardelijke celstraf van 2 jaar

De hoogbejaarde Irmgard Furchner werd in een rolstoel de rechtszaal in de Duitse stad Itzehoe binnengereden om haar vonnis te horen. Furchner was secretaresse van SS-commandant Paul Werner Hoppe van juni 1943 tot april 1945. De commandant stond aan het hoofd van het nazikamp Stutthof, in de buurt van de Poolse stad Gdańsk. Uit onderzoek bleek dat Furchner als typiste werkte voor Hope en zo verantwoordelijk was voor al zijn correspondentie. Ze was 18 jaar toen ze aan deze baan begon, daarom werd ze door de Duitse rechtbank veroordeeld volgens het jeugdrecht.

Tijdens het proces zei de aanklager dat Furchner "van essentieel belang was in het kampsysteem". Hij zei voorts dat het kamp kon "blijven functioneren" door haar werk.

Tegen de vroegere nazi-secretaresse werd 2 jaar voorwaardelijk geëist.