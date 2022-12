Trein rijdt vrachtwagen aan die was stilgevallen op overweg in Ardooie, meerdere mensen lichtgewond

Nog voor de chauffeur aan de overweg kwam, kreeg hij problemen met zijn vrachtwagen. Hij startte de motor terug op, maar viel uiteindelijk stil op de sporen. De chauffeur probeerde nog lange tijd om zijn vrachtwagen te herstarten, maar dat is niet gelukt. Omstanders moesten hem uiteindelijk uit zijn cabine halen. Gelukkig, want enkele seconden later reed een trein in op de vrachtwagen.

De materiële schade is enorm: de vrachtwagen is volledig vernield, de locomotief is ontspoord en de bovenleiding is stuk. In beide richtingen is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Tielt en Lichtervelde.