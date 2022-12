Acht maanden cel voor ouders van jongen uit Sint-Niklaas die teelbal verliest na weigering PCR-test

De zoon kampte in februari 2012 met een "torsie" van de teelbal. Omdat zo'n fenomeen de bloedvaten afklemt zodat de testikel afsterft, is in dergelijke gevallen altijd met spoed, binnen de twee à vier uur, een operatie nodig. Dat kregen de vader ook te horen toen hij met zijn zoon naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Nicolaas in Sint-Niklaas was gereden. Maar omdat aan de operatie een PRC-test vooraf moest gaan, nam de vader zijn zoon weer mee naar huis want "dat commerciële gedoe" zag hij niet zitten.

Later probeerde de moeder het in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent, met een alternatieve bloeddruppeltest van bij de huisarts bij de hand. Ook hier bleek evenwel een geldige PCR-test nodig, maar dat bleven de ouders weigeren. Zelfs toen de artsen akkoord gingen om de operatie zonder PCR te laten doorgaan, gingen de ouders met hun kind weer naar huis. Ze hadden er geen vertrouwen in dat achter hun rug om in de operatiezaal niet alsnog een test zou afgenomen worden. Daarop verwittigden de artsen de politie.

Agenten gingen 's avonds de zoon thuis halen en zorgden met een politiebegeleiding dat hij in het Dendermondse ziekenhuis terecht kwam. Toen hij daar geopereerd werd, was al één teelbal verloren, de andere kon maar op het nippertje gered worden.

De openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. "Door het hardnekkig gedrag van de ouders dreigde een amper dertienjarige jongen voor heel zijn leven onvruchtbaar te worden", klonk het. De moeder stond alleen voor de rechter om zich te verantwoorden, de vader zit ondertussen met zijn kinderen in het buitenland. Beiden kregen acht maanden cel, maar voor de moeder werd die met uitstel uitgesproken.