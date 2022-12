Assisenvoorzitter gooit agenda proces aanslagen om: verhoor beschuldigden naar achteren geschoven, advocaat slachtoffers boos

De beschuldigden op het proces over de aanslagen in Zaventem en Brussel zullen niet, zoals altijd was aangekondigd, vanaf morgen worden verhoord. De rechtbankvoorzitter schuift de verhoren naar een later moment zodat de discussie over de omstandigheden waarin de beschuldigden naar de rechtbank worden overgebracht eerst kan worden beslecht. Een advocaat van een van de slachtoffers reageert boos.