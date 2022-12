Allereerste Belgisch Kampioenschap Brooddoos Varen vraagt aandacht voor lege brooddozen op scholen

Vzw Enchanté, Howest, Farys en Sportdienst Gent organiseren vandaag het allereerste BK Brooddoos Varen in zwembad Strop in Gent. 24 brooddoosboten van 8 klassen uit 4 verschillende Gentse scholen houden een race ten voordele van het Brood(doos)nodig project van vzw Enchanté. De race krijgt de steun van een aantal Ketnetwrappers, schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) en Tim Brys. Schepen Van Braeckevelt geeft het startschot van de eerste race en roeier Tim Brys is scheidsrechter van dienst.

De eerste race wordt gehouden met 24 brooddoosboten. Eén afgevaardigde per klas gaat mee in het water om de boten goede koers te doen houden. Na de race blijven de acht beste boten over voor de finale. Tussen de races door zorgt zeemeermin Céline en het cheerleadersgezelschap Studio One voor de nodige aanmoedigingen. De leerlingen strijden voor de gouden, zilveren en bronzen brooddoos Award. De brooddozenactie van de vzw is ook één van de goede doelen die gesteund worden door de Warmste Week.