"Tombe van Salomé" gaat 40 jaar na ontdekking open voor publiek: "Een van indrukwekkendste grafgrotten van Israël"

De grafgrot werd 40 jaar geleden ontdekt in het bos van Lachish, tussen Jeruzalem en Gaza. In de daaropvolgende jaren werd hij grondig onderzocht door teams van archelogen. Ze vonden er verschillende kamers en nissen die in de steen zijn uitgehouwen, en kisten met beenderen.

BEKIJK: "Een van de meest uitgebreide en indrukwekkende grafgrotten van Israël": Videospeler inladen...

Volgens de archeologen behoorde de 2.000 jaar oude grafgrot aanvankelijk toe aan een rijke joodse familie, die hem gebruikte voor joodse begrafenisrituelen. Later is de grot een kapel geworden, gewijd aan Salomé. Volgens een vroeg-christelijke traditie was zij een van de "drie Maria's" en een van de vroedvrouwen die aanwezig waren bij de geboorte van Jezus in Betlehem. "Zij kon niet geloven dat Jezus' moeder maagd was, maar toen ze haar wilde onderzoeken, werd haar hand lam. De hand genas pas toen ze Jezus in de kribbe aanraakte. Sindsdien werd ze heilig voor christenen", zegt Zvi Firer, hoofd van de opgravingen van de Antiquities Authority van Israël (AIA).

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Dat Salomé in de grot aanbeden werd, tot in de negende eeuw, blijkt uit talloze inscripties en kruisen die er werden gevonden. Bij het uitgraven van het voorplein, 350 vierkante meter groot, zijn bovendien winkelkraampjes gevonden waar volgens de archeologen olielampjes van klei werden verkocht. "We hebben honderden lampjes gevonden - vele intact, sommige gebroken - die dateren uit de achtste of negende eeuw. Ze dienden wellicht om de grot te verlichten, maar werden ook gebruikt bij religieuze plechtigheden, zoals we ook vandaag nog kaarsen aansteken bij graven of in kerken."

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.