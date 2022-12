Asielzoekers in kraakpand in Schaarbeek: "We willen alleen maar bescherming van de regering"

De asielzoekers in het kraakpand in Schaarbeek vragen de overheid om veiligheidsmaatregelen. In het voormalige kantoorgebouw huizen nu zo’n 800 mensen uit verschillende landen. Niet alleen de hygiënische condities zijn ondermaats, ook de veiligheidssituatie is een probleem. De overgrote meerderheid in het gebouw zijn asielzoekers voor wie geen plaats is in een opvangcentrum van Fedasil.