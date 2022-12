Geldautomaten verdwijnen, waarom maakt dat ons zo emotioneel? "Mensen voelen zich in de steek gelaten"

55 jaar na de geboorte van de geldautomaat, is het "verval" nu alweer ingezet. In 2015 bereikten we een hoogtepunt: toen waren er 8.750 geldautomaten in ons land. In 2019 was dat aantal al gezakt naar 7.460, eind vorig jaar zaten we op 5.441 en dit jaar eindigen we op 4.000.