Cassatieberoepen tegen veroordelingen voor moord op Silvio Aquino verworpen

Vier veroordeelden, Sandro Hamidovic, Martino Trotta, Nebusha Pavlovic, en Dragisa Hamidovic stapten naar het Hof van Cassatie. Nebusha Pavlovic deed dat echter zelf, zonder een advocaat in te schakelen, en zijn cassatieberoep was dan ook onontvankelijk, terwijl Dragisa Hamidovic dan weer geen enkel argument aanvoerde om duidelijk te maken waarom zijn veroordeling zou moeten verbroken worden.

De advocaten van Sandro Hamidovic en Martino Trotta deden dat wel en voerden onder meer aan dat er in het arrest over de schuldigverklaring niet geantwoord was op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan moord. Volgens het parket-generaal bij het Hof van Cassatie moest de jury niet meer op die vraag antwoorden, omdat ze al geantwoord had op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan gijzeling met de dood tot gevolg.

"Het klopt dat de tenlastelegging 'moord' was opgenomen in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de betrokkenen doorverwees naar het hof van assisen", aldus het parket-generaal. "Maar dat was een subsidiaire tenlastelegging, terwijl de tenlastelegging 'gijzeling met de dood tot gevolg' de hoofdtenlastelegging was. Eenmaal de jury bevestigend geantwoord had op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan gijzeling met de dood tot gevolg, moest er op de vraag over moord niet meer geantwoord worden."

Het Hof van Cassatie heeft die argumentatie nu gevolgd en de cassatieberoepen verworpen.