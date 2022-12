BEKIJK - "Erop, erin, anaal of vaginaal": douane in België botst steeds vaker op "boleta-slikkers" die drugs in hun lichaam smokkelen

Dat maakt de controles er niet gemakkelijker op. “Je kan boleta-slikkers herkennen aan het feit dat ze niet drinken of eten tijdens de vlucht, maar dat is informatie die wij niet doorkrijgen. We gebruiken daarom inlichtingen van andere buitenlandse diensten, in combinatie met eigen risico-analyses. Scanapparatuur hebben we niet, maar er is door de regering en de bevoegde minister (minister van Financiën Vincent Van Peteghem, red.) beslist om daar de komende jaren voor 880.000 euro in te investeren.”