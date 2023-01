Burgers voor Borsbeek geeft 3.219 handtekeningen af: "Referendum over fusie met Antwerpen moet sneller"

Volgens Spaepen is het dan ook wel degelijk mogelijk om het referendum sneller te organiseren. "De wet zegt dat het moet afgehandeld worden binnen een redelijke termijn. Dat is heel vaag. We hebben het daarom aan een advocaat gevraagd. Die zegt dat er een maand nodig is om de handtekeningen te controleren, een maand om het op de gemeenteraad te brengen, want die moet ook zijn goedkeuring geven, en 3 maanden om het te organiseren. Dat zijn dus maar 5 maanden en geen 9. We staan er dus ook op dat het al in mei georganiseerd wordt."