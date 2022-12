Chemiereus 3M stopt tegen eind 2025 met productie van PFAS

Tegen eind 2025 zal het Amerikaanse chemieconcern 3M geen PFAS meer produceren of gebruiken in producten. PFAS is de verzamelnaam voor duizenden zogenaamde "forever chemicals", quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. Dat goedje is al een tijd berucht in Vlaanderen door de vervuiling die bij 3M in Zwijndrecht is ontdekt.