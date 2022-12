Blijft de grote stijging van het aantal coronabesmettingen in China voorlopig uit? Of moet het ergste nog komen?

De Chinese overheid was nooit erg transparant over hoeveel coronabesmettingen er nu echt waren, laat staan dat ze duidelijk was over hoeveel mensen het leven lieten door de gevolgen van het virus. Het is dus erg moeilijk om op de officiële cijfers voort te gaan. Al is de kans zeker bestaande dat de werkelijke besmettingscijfers (proportioneel) lager zouden liggen dan in andere landen. De Chinese autoriteiten grepen onverbiddelijk in bij elke mogelijke besmetting. Grote steden werden in lockdown geplaatst en miljoenen mensen moesten zich laten testen.