Dader steekpartij op cafébaas in Aalst veroordeeld tot vier jaar cel

De steekpartij speelde zich af in de nacht van 25 op 26 augustus 2022. De dader was, zwaar onder invloed van alcohol en cocaïne, in café Den Heiligen Gheest terechtgekomen. Toen uitbater Stefaan Lacroix de man, als laatste klant, rond 5 uur in de ochtend vroeg om de zaak te verlaten, ging de man in discussie. Hij gaf de cafébaas nog een klap tegen zijn hoofd en liep naar buiten. Lacroix wilde verhaal halen en liep achter de klant aan. Maar die draaide zich om, had een mes in de hand, en haalde uit.