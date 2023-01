Diest voert belasting op masten en pylonen in

De stad Diest heeft op de laatste gemeenteraad van 2022 beslist om een belasting in te voeren op pylonen en masten. Die bedragt 3000 euro per mast en per jaar. De stad wil hiermee een wildgroei aan pylonen en masten vermijden. Het stadsbestuur vindt de masten schadelijk voor de woonkwaliteit en de toeristische aantrekkingskracht van de stad. Deze heffing is wel niet van toepassing op windturbines. Het Diestse bestuur rekent op een jaarlijkse opbrengst van 250.000 per jaar voor de 80 masten op het grondgebied van de stad.