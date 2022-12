De verloren geschiedenis van Villa Magda in Zonhoven, het epicentrum van WO II met Kerstmis 1944

Op 12 november 1944 kwam de toen 57-jarige Montgomery aan in Zonhoven. Hij bracht zijn hoofdkwartier vanuit Eindhoven over. In Nederland was Operation Market Garden op een mislukking uitgedraaid. Om de geallieerde opmars te versnellen had een gecombineerd lucht- en grondoffensief de Duitse Siegfriedlinie via Nederland moeten omzeilen, maar het gewaagde plan van de anders voorzichtige Montgomery liep vast.

De geallieerde troepen zochten een nieuwe weg langs het zuiden en zo kwamen de Antwerpse Kempen en de provincie Limburg opnieuw voor maanden in de oorlogsarena te liggen. Terwijl Zonhoven al in de maand september de eerste geallieerde soldaten had begroet en van het oorlogsgeraas dacht verlost te zijn. Want Zonhoven was een dorp dat nog meer dan andere zijn deel had gehad van de oorlog. In deze Limburgse gemeenschap had de zon weinig geschenen door deportaties, collaboratie, verzet, afrekeningen, razzia's, honger en rantsoenering.

Sinds september 1944 was Zonhoven bevrijd. Haar strategisch centrale ligging was geknipt om van daaruit de doorsteek van de geallieerden naar Duitsland te leiden. Net buiten de dorpskom lag het riante landhuis van Jules Peeters, huisarts in Zonhoven. Het huis was destijds voltooid gelijk met de geboorte van dochter Madeleine, koosnaam Magda.

Zijn vrouw overleed in het kraambed. Peeters was op dat moment vader van acht kinderen en weduwnaar. Ondanks zijn status als dokter was hij een populair en volks figuur in Zonhoven. Tijdens de bezetting eisten een Duitse officier en zijn manschappen een deel van de ruime villa op. In 1944 dropen de ongenode gasten af. Peeters heeft het niet meer meegemaakt. Hij overleed een jaar eerder.