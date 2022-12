Donorcentrum in Gent roept op bloed te geven: "Tot 20 procent minder donaties door feestdagen en studentenblok"

Het is altijd moeilijk om donoren te vinden in vakantieperiodes, maar tijdens de feestdagen is de nood extra hoog. "We verwachten 19 procent minder donaties." Het is belangrijk dat er een voldoende grote voorraad is om alle operaties te kunnen laten doorgaan. "We roepen iedereen in Gent en omstreken op om tussen de familiefeesten door een afspraak te maken in het donorcentrum." Ook in Antwerpen zijn extra donaties aan het UZA meer dan welkom.