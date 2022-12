Donorcentrum Leuven zoekt extra bloeddonoren tijdens kerstvakantie: "Traditionele eindejaarsdip in bloedvoorraad"  

Het bloed dat een donor geeft, kan levens redden. Want het wordt bijvoorbeeld toegediend aan patiënten met zwaar bloedverlies na een ongeval of een maagbloeding. Daarnaast is het ook nodig bij heel wat operaties, of om patiënten met ernstige bloedarmoede door ziekte er weer wat bovenop te helpen. Een afspraak maken voor een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie kan via de website van het Rode Kruis.