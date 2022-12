Standbeeld van Dorre De Bakker is hersteld en staat weer op zijn plaats in Leuven

Het standbeeld is intussen hersteld en staat weer op zijn vertrouwde plek. Het is trouwens niet de eerste keer dat Dorre oplapwerk nodig heeft. Zo werd hij in het verleden al meermaals toegetakeld door dronken studenten. In 2011 werd hij ook nog eens omvergereden door een vrachtwagen. En in oktober van dit jaar, reed een auto zich nog vast op de sokkel van het standbeeld. In de auto zat een koppel uit Leuven dat al jaren in Wallonië woont. Ze kwamen even terug naar de stad om hun 55e huwelijksverjaardag te vieren. Maar dat liep dus verkeerd af.