Heb jij nog een geldautomaat in je buurt? Nergens in de eurozone lijkt het zo moeilijk om cash geld af te halen als in België

Er zijn op dit moment nog zo'n 4.000 geldautomaten in ons land, dat aantal is op 8 jaar tijd gehalveerd. Ook de komende jaren zullen er nog minder zijn, want de 4 grootbanken willen er nog heel wat sluiten. Cash is in Europa trouwens nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel in verkooppunten. 6 op de 10 Europeanen doet zijn aankopen het liefst cash. In ons land is dat ongeveer 45 procent.