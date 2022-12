Eeklo plant komende 3 jaar recordinvesteringen van 35 miljoen euro

De stad investeert niet alleen fors de komende jaren, ze doet dat bovendien zonder extra belastingen of ontslagen bij het personeel. Schepen Loete: "Er was heel wat bezorgdheid over een mogelijke verhoging van de belastingen, zowel bij de inwoners als in de Eeklose politiek. Die bezorgdheid kan nu weggenomen worden: wij verhogen de belastingen niet. Er was ook bezorgdheid over de tewerkstelling. Heel wat andere steden en gemeenten hebben mensen moeten laten afvloeien of moeten nog mensen laten gaan. Dat is bij ons, bij ongewijzigde omstandigheden, niet aan de orde."