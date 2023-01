Eerste dienstencentrum van Zonnebeke in historisch maar vervallen landhuis

Zonnebeke zal een dienstencentrum openen in het historische landhuis in het kasteelpark waarin ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 over de Eerste Wereldoorlog ligt. De villa is wel in slechte staat en er is een grondige renovatie nodig. "We trekken daar meer dan 2 miljoen euro voor uit", zegt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).