Engie verzet zich tegen extra miljardenfactuur voor kerncentrales en eist zelfs geld terug van de overheid

De discussie valt - niet toevallig - midden in de moeizame onderhandelingen tussen Engie en de federale regering om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 te verlengen. De klok tikt, want een mogelijk akkoord daarover zou rond moeten zijn tegen 31 december, over 11 dagen dus.



Volgens Pierre-François Riolacci, adjunct-directeur-generaal bij de Franse energiegroep, is het de bedoeling van Engie om het overleg "constructief" voort te zetten. "We maken vooruitgang na een trage start. Maar er blijven wel nog enkele harde noten te kraken", zei hij in een call voor analisten. "Het is in het belang van beide partijen om tot een akkoord te komen." Of het overleg tegen eind dit jaar iets oplevert, liet hij in het midden.