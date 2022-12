Fietssnelweg in Hasselt wordt verlegd na bezwaren buurtbewoners

Het fietspad loopt door het Prinsenhof en is een verbinding vanaf de fietsbrug over het Albertkanaal via de spoorweg naar het centrum van Kuringen. Volgens schepen Libert zal de fietser niet veel hinder ervaren van de omleiding. “De fietssnelweg zelf blijft recht op recht, maar dit stukje is een kleine doorsteek met een omweg. Het blijft nog altijd een investering in het fietsvriendelijk maken van de stad Hasselt”, aldus de schepen.