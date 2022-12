Frontman van The Specials Terry Hall (63) overleden

The Specials werden in 1977 opgericht. Hun debuutsingle "Gangers" (1979) werd bij het grote publiek direct goed ontvangen en stond op plek 6 in de Britse hitlijsten. Hun grootste succes kwam echter in 1981 met de nummer 1-hit "Ghost Town". Het nummer ging over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten. Het nummer kreeg veel aandacht tijdens de vele rellen rondom racisme die dat jaar tussen jonge zwarte mensen en de politie in het Verenigd Koninkrijk uitbraken.

In 1980 bracht de band het nummer "A Message To You Rudy" uit, dat in het Verenigd Koninkrijk een daverend succes werd. De cover van de band, officieel van de Jamaicaanse Robert Thompson, werd geproduceerd door Elvis Costello.

Hall was getrouwd met Lindy Heymann, met wie hij een zoon kreeg. Uit een eerder huwelijk kreeg Hall ook twee zoons.