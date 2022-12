MR-voorzitter Bouchez geeft De Vriendt (Groen) schuld van gefaalde Congocommissie: "Hij heeft akkoord zelf getorpedeerd"

Koning Filip sprak eerder dit jaar in Congo nog zijn "diepste spijt" uit voor het koloniale verleden van België. "Excuses" gaan nog een stap verder en impliceren ook een debat over mogelijke herstelbetalingen aan de voormalige Belgische kolonie.

"De koning werd in Congo gedekt door de regering. Als land moeten we een gezamenlijk standpunt innemen. De positie in de Kamer moet dezelfde positie zijn als afgesproken in de regering", beargumenteert Bouchez. "Maar voor Wouter De Vriendt was het alles of niets, geen rapport zonder excuses. We moeten de Belgen onderwijzen in het koloniale verleden en kijken naar de toekomst."