Goed nieuws vanuit safehouse van minister Vincent Van Quickenborne: hij en zijn vrouw verwachten derde kindje

"In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren", schrijft de minister toepasselijk op sociale media. "Bo, Scott en wij zijn zo blij de komst van Quicky #3 te mogen aankondigen." Van Quickenborne en Anouk Sabbe hebben al een dochter van zes en een zoon van drie jaar.

Voor het gezin uit Kortrijk komt er binnenkort dus nog een kindje bij. "Midden mei 2023 is het zover. Anouk is jarig op 17 mei. Bo op 8 mei. Dus veel meiklokjes bij ons thuis." Voor de minister is het maar te hopen dat hij dan al uit het safehouse mag, want anders zal de ooievaar moeite hebben om hem te vinden.