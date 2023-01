Gouverneur Vlaams-Brabant wil Einstein Telescope naar ons land halen

De Einstein Telescope is een onderzoekscentrum waar volgens de relativiteitstheorie van Einstein onderzoek gedaan wordt naar zwaartekrachtgolven. Op die manier krijgen wetenschappers inzicht in ons heelal. De gouverneur van Vlaams-Brabant wil dat de telescoop in ons land gebouwd wordt. Ook al komt het in Limburg, het zou ook voor onze regio veel voordelen opleveren.