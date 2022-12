"Ik haat haar op celniveau": haatdragende column van Jeremy Clarkson over Meghan Markle levert meeste klachten ooit op in Verenigd Koninkrijk

Clarkson kon niet veel anders doen dan zelf door het stof gaan. Hij zei "geschokt te zijn dat hij zoveel pijn had aangericht". Maar dat is niet voldoende, vinden 60 Britse parlementsleden. Ze schreven een open brief naar The Sun, waarin ze de "haatdragende" column veroordelen.

"Artikels als dat van Clarkson dragen bij tot een klimaat van haat en geweld jegens vrouwen. Genoeg is genoeg. We kunnen niet meer toestaan dat dit soort gedrag zomaar passeert. We vragen dat actie wordt ondernomen tegen Jeremy Clarkson, en dat Meghan Markle ondubbelzinnige excuses krijgt."