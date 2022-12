Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan drie gevallen van seksuele agressie

Weinstein werd vrijgesproken voor één aanklacht, over drie andere aanklachten bereikten de juryleden geen overeenstemming.

Het proces in Los Angeles ging eind oktober van start. Vier vrouwen beschuldigden hem van aanranding en verkrachting in hotels in Beverly Hills en Los Angeles, tussen 2004 en 2013. Weinstein beweert onschuldig te zijn.

De 70-jarige producent, die een groot succes kende met films als "Pulp Fiction" en "The Artist", is in 2020 al veroordeeld in New York tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor verkrachting en aanranding. Hij verblijft dus al een aantal jaren in een gevangenis in Los Angeles, zou intussen halfblind zijn en zich enkel nog in een rolstoel kunnen verplaatsen.