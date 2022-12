"Hoort niet thuis in hedendaagse keuken" en "We bereiden het op vraag van klanten": dit denken topchefs Seppe Nobels en Erik Denayer over foie gras

Het is een delicaat onderwerp geworden, vindt Denayer. Dat was het vroeger niet. Voor hem is het een traditie die bij de feestdagen hoort. "Van jongs af is dat een delicatesse die we in de grote restaurants bereidden. Ik maak het nog altijd op dezelfde manier." Toch begrijpt hij de kritiek van dierenrechtenorganisaties zoals Gaia. "Ik heb veel respect voor die dieren. Zelf ben ik zo'n kwekerij gaan bezoeken en dat is niet leuk om te zien. Als kok maak je wel een klik. Zodra het dier geslacht is, is het een ander product. Dan is het voeding."