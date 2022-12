Hotel Hannon in Sint-Gillis opent in 2023 als art-nouveaumuseum

Architect Jules Brunfaut ontwierp en bouwde het Hotel Hannon in 1902 in opdracht van de ingenieur Édouard Hannon. Het resultaat was een subtiele mix van art nouveau met Franse en Belgische invloeden. De eerste fase van de restauratie van het art-nouveaugebouw is bijna voltooid. De salon, de ontvangstruimte en het trappenhuis worden zo in hun glorie hersteld.