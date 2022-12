Lionel Messi verslaat "het ei" en breekt Instagram-record van meeste likes met overwinningsbericht na WK-finale

De Portugese voetbalheld Cristiano Ronaldo (37) krijgt zo opnieuw een klap in het gezicht van Messi (35). Het WK in Qatar was voor beide aanvoerders hun laatste kans om de wereldtitel te winnen. Het was de Argentijnse spits die ermee naar huis ging.

Met zijn Instagram-post snoepte Messi nu ook een record af van Ronaldo. De Portugese spits had tot nu namelijk de meeste likes op een Instagram-post van een atleet.