Jager die ervan verdacht wordt een man in een veld in Tongeren te hebben doodgeschoten, blijft in cel

De jager zou het dier na het schot nog rechtopstaand gezien hebben. Omdat hij dacht dat hij het dier niet had geraakt, was hij vertrokken, niet wetend dat hij een mens had geraakt die daar met zijn metaaldetector aan de slag was. Een bejaarde landbouwer heeft dan de volgende ochtend het slachtoffer dood teruggevonden.

De verdachte blijft voorlopig nog in de cel, want er moeten nog bijkomende onderzoeken gebeuren zoals dat van de ballistisch deskundige.

Blijkbaar had de jager de voorgeschreven jachtregels niet nageleefd: zo was hij nog aan het observeren toen het al donker was. En hij had zijn vuurwapen boven op een nachtkijker gemonteerd.

De man is afkomstig van Tongeren, maar woont nu in de Antwerpse Kempen.