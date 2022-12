Patiënten Jessa Ziekenhuis Hasselt klagen over geluidsoverlast door De Warmste Week: "Iemand zei me dat vensters in de gevel daverden"

Ketelslegers benadrukt dat het ziekenhuis op voorhand al bezorgd was over mogelijke hinder. "Waar we voor vreesden, komt uit. Alle sympathie voor De Warmste Week uiteraard, maar naar ons gevoel is de locatie ongelukkig gekozen. Wij hebben die bezorgdheid eerder ook al meegedeeld aan de stad, er is zelfs overleg geweest, maar de locatie was op dat moment al gekozen."