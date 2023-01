Jongeren van het Inspirocollege in Houthalen-Hechteren wandelen naar Hasselt tegen kansarmoede

Leerling Noah stapte stevig mee. Ze heeft voor "De Warmste Week" al 152 euro bij elkaar gespaard. En dankzij de inspanningen van de 145 leerlingen hebben we een mooi bedrag bij elkaar gekregen, glundert directeur Bart Kerkhofs: “Ik weet niet of het nu al het juiste bedrag is, maar ik weet wel dat ik een cheque mee heb van 6.400 euro”, zegt hij trots. “Het is heel knap dat de leerlingen allemaal aanwezig zijn ondanks het slechte weer dat voorspeld werd. Gelukkig hebben we nog niet al te veel regen gehad, dus dat is ook meegevallen.”