Antwerpse ziekenhuizen opereren steeds meer jonge kinderen met streptokokken: "Ze krijgen pus op hun longen"

In de ZNA- en GZA-ziekenhuizen in Antwerpen is er een opvallende stijging van het aantal kinderen dat een longinfectie door streptokokken krijgt. Afgelopen jaar waren er even veel gevallen als de voorbije 9 jaar samen. "De kinderen zijn langer ziek en we moeten opereren", zegt kinderchirurg Dirk Vervloessem op Radio2 in Antwerpen.