Kinderdagverblijf Janneman in Malle moet verplicht sluiten: tekort aan gekwalificeerde kinderbegeleiders

Kinderdagverblijf Janneman in Malle moet dan toch definitief de deuren sluiten vanaf eind deze maand. Het Agentschap Opgroeien trekt de vergunning in vanaf 30 december. In augustus liet het Agentschap weten dat te willen doen, omdat er meerdere keren gebreken waren vastgesteld die niet opgelost werden. De uitbater tekende daarop bezwaar aan en werd in oktober gehoord. Maar nu heeft het Agentschap Opgroeien beslist om de vergunning toch in te trekken. In het eindverslag is onder meer sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel.