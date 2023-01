Kinderopvang De Zeven Dwergjes in Oostkamp moet sluiten

"Het gaat niet om een onmiddellijke sluiting. Er is volgens het agentschap iets aan de hand. Maar niet van die aard dat het hoogdringend is en dat een directe sluiting zich opdringt", vervolgt de burgemeester. "Mishandeling of verwaarlozing van de kindjes sluit ik dus uit. Het kan van alles zijn: iets met de procedure, iets met de administratie. Ik wil mij hier niet over uitspreken."

De gemeente nam al contact op met het kabinet van Volksgezondheid en met het agentschap om het probleem te bespreken. "Wij zullen trachten te ontrafelen wat het probleem juist is. Maar het stort de ouders en de uitbaatster in een hele lange periode van ongerustheid."